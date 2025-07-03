Bakan Kurum'dan sıcak hava uyarısı: Ciddi artış gösterecek

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sıcak hava uyarısında bulundu.

Kurum, "Az önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü’müzden aldığımız verilere göre; önümüzdeki hafta hava sıcaklıkları ciddi derecede artış gösterecek. Bu hem sağlığımız hem de orman yangınlarının önüne geçmek açısından daha tedbirli olmamız gerektiği anlamına geliyor. Süreçte çok daha duyarlı davranmak hayati önemde" dedi.