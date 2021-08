Bakan Kurum: Orman alanlarını ne Antalya'da ne Muğla'da ne Marmaris'te ne de Bodrum'da imara açmayacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Herhangi bir doğal sit alanını, özel çevre koruma bölgesini veya orman alanını bugüne kadar imara açmadığımız gibi bu yangından sonra da ne Antalya'da ne Muğla'da ne Marmaris'te ne de Bodrum'da imara açmayacağız" dedi.



Bakan Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile ortak düzenlenen basın toplantısında yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.



Devletin tüm kurumlarıyla 28 Temmuz'da başlayan yangınlar sonrasında bölgelerde yer aldığını ifade eden Kurum, yangınların ilk anından itibaren sahada bulunduklarını dile getirdi. Tüm görevlilerin, belediye personelinin, sivil toplum kuruluşlarından gönüllerin canlarını ortaya atarak yangınla mücadele ettiğini vurgulayan Kurum, milletle bir ve beraber olarak çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.



Sahada insan üstü gayret sergilenerek çalışıldığını belirten Kurum, "Antalya'da 48 mahallemiz doğrudan etkilenmiş durumda. Tamamen boşalttığımız mahalle sayımız 31 ve kısmen zarar gören mahallelerimiz de 17 oldu." bilgisini paylaştı.



Yangından doğrudan etkilenen vatandaşlardan 654'ünün tedavilerinin ardından taburcu edildiğini bildiren Kurum, 1882 afetzedeye psikososyal destek verildiğini anlattı. Murat Kurum, "Zarar gören hayvanlarımıza ilişkin 70 veteriner hekimimiz, 7 gün 24 saat hizmet veriyor." dedi.



Yurt ve pansiyonlarda kalan kişi sayısının 59 olduğunu söyleyen Kurum, AFAD koordinasyonunda yerleşim yerlerine çadır ve konteynerlerin de kurulduğunu aktardı.



HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI



Yangın bölgelerinde yapılanları anlatan Kurum, hasar tespitlerinin sürdüğünü hatırlattı. Bakan Kurum, "İlgili bakanlıklardan Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Antalya'mıza toplamda 47,5 milyon lira ödenek gönderilmiş durumda. Zarar tespitleri çerçevesinde de şu ana kadar 912 ailemize toplamda 12 milyon 200 bin lira yardım yapıldı." bilgisini verdi.



Zarar tespiti kapsamında vatandaşların yarasını saracak adımların en hızlı şekilde atılacağını dile getiren Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla da zarar gören hayvanlara yönelik tespitlerin yapıldığını bildirdi.



Murat Kurum, Akseki, Alanya ve Manavgat'ta 2 bin 926 binada yaklaşık 6 bin bağımsız birimde tespit yapıldığını, 1071'i konut olmak üzere toplam 1960 bağımsız birimde hasar tespit edildiğini kaydetti. Yangından zarar gören mahallelerin hepsine ulaşıldığını belirten Kurum, 3 mahalle haricinde elektrik verilmeyen alanın bulunmadığını, içme suyu konusunda da çalışma yapıldığını dile getirdi.



"KONUTLARI KENDİ YERLERİNE YAPACAĞIZ"



Vatandaşların taleplerini dinlediklerini söyleyen Kurum, şöyle devam etti:



"Konutlarımızı kendi yerlerine yapacağız. Yöresel mimariye uygun şekilde, altında ahırıyla, deposuyla, üstünde 3+1 konutu varsa 3+1, 2+1 varsa 2+1 olacak şekilde konutlarımızın inşasını yapacağız. Bu konutlarımız hiçbir şekilde özel çevre koruma bölgelerine, doğal sit alanlarına veya orman alanlarına yapılmayacak, bunun altını çizerek ifade etmek istiyorum. Köylümüzün daha önce yaşadığı yer nere ise o yere yapacağız veya hazine mülkiyetinde yerleşime uygun alanlar nerelerse oralara yapacağız. Dolayısıyla herhangi bir doğal sit alanını, özel çevre koruma bölgesini veya orman alanını bugüne kadar imara açmadığımız gibi bu yangından sonra da ne Antalya'da ne Muğla'da ne Marmaris'te ne de Bodrum'da imara açmayacağız. Yine aynı yerine yapacağız."



Konutların TOKİ aracılığıyla inşa edileceğini, ahırların ihalelerini kısa zamanda yapmak istediklerini, ahırları 3 ay içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini anlatan Kurum, açıklamalarını şöyle sürdürdü:



"Konutlarla ilgili bir ay içerisinde ihalelerimizi yapıp en geç önümüzdeki yaza kadar vatandaşlarımıza 1037 konutumuzu hızlı şekilde, daha önce Giresun'da, Malatya'da, Elazığ'da, İzmir'de, Rize'de, Trabzon'da ne yaptıysak aynı anlayışla, aynı hızla Antalya'mızda da Marmaris'imizde de çalışacağız, vatandaşlarımızın yarasını sarmış olacağız. Biz her mahalleye gidiyoruz, vatandaşımızla görüşüyoruz."



Kurum, seferberlik ruhuyla çalıştıklarını, evi yıkılan, yangından zarar görenlere 50 bin liraya kadar eşya ve kira yardımı yapıldığını kaydetti. Muğla'daki hasar tespitlerine de değinen Kurum, Marmaris, Milas ve Seydikemer'de 134 binanın ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespit edildiğini bildirdi.



Kurum, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 7, Mersin'in Aydıncık ve Silifke ilçelerinde 77, Adana'nın Aladağ ve Kozan ilçelerinde ise 61 binanın yangından zarar gördüğünün tespit edildiğini aktardı.



Van'ın Başkale ilçesindeki selin ardından yapılanlara da değinen Kurum, burada da hasar tespitinin sürdüğünü, toplam 26 bağımsız birimin selden etkilendiğini söyledi.



Bakan Kurum, Antalya'nın ve tüm şehirlerin en kısa sürede yaralarını saracaklarını vurguladı.



"BUGÜN BİRLİK BERABERLİK GÜNÜDÜR"



Bakan Kurum, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



"Sosyal medyada ve bazı basın-yayın organlarında 'yangın devam ederken ev projeleri hazırlandığı' şeklinde bazı iddialar gündeme geldi. Bu iddialar hakkındaki düşünceniz nedir?" sorusu üzerine Kurum, "Biz de maalesef sosyal medyada yapılan tezvziratlarla yangın üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışan odakları görüyoruz. Maalesef üzülerek izliyoruz." yanıtını verdi.



"Bugün birlik, beraberlik günüdür. Su olup yangına akma günüdür" diyen Kurum, bu anlayışla, seferberlik ruhuyla, devlet-millet kaynaşmasıyla hareket ettiklerini söyledi.



Bakan Kurum, "Biz, burada Alanya'mızla, Manavgat'ımızla, Akseki'mizle, Antalya'mızla birlik, beraberlik, dayanışma ruhu içerisindeyiz. Gidiyoruz, orada devletine milletimizin duyduğu güveni gözlerimizle görüyoruz. Biz, her afet bölgesine gidiyoruz ve görüyoruz ki milletin devletine güveni tamdır. İşte bundan rahatsız olan odaklar var. Onlar varsın olmaya devam etsinler. Biz, vatandaşımızın evini bir gün, bir saat önce nasıl teslim ederiz, zararını ziyanını nasıl ortadan kaldırabiliriz bunun derdi, tasası içindeyiz. Bu anlayışla da çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



Tüm Türkiye'den her selde, yanında olduğu gibi birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içerisinde hareket etmeyi beklediklerini dile getiren Kurum, "Burada gerçekten arkadaşlarımız canlarını tehlikeye atarak çalışıyorlar ve çalışmaya da devam edecekler" diye konuştu.



ÇAVUŞOĞLU: ANTALYA'DA 19 YANGINDAN 14'Ü KONTROL ALTINDA



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Antalya'da bugüne dek 19 noktada başlayan yangınlardan 14'ünün kontrol altına alındığını açıkladı.



Gece boyunca karadan, sabah saatlerinden itibaren de havadan yoğun müdahale gerçekleştirildiğini belirten Çavuşoğlu, "Tüm imkanlarımızla, seferberlik halinde, iş birliği ve uyum içinde yangınlarla mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.



Taşağıl-Demirciler bölgesinin bugün ekipleri çok zorladığını dile getiren Çavuşoğlu, "Taşağıl bölgesinde aşağıda biraz daha kontrol altına alındı. Demirciler bölgesinde devam ediyor. Arkadaşlarımız, Manavgat'ta kritik bölgelere sıçramasını bugün engelledi. Karadan çalışmalar devam ediyor. Sabah erkenden havadan da çalışmalar devam edecek." diye konuştu.



Antalya'daki yangınlarda görev alan ekipler hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, "Antalya'da 6 bin 524 personel, 8 uçak, 2 İHA, 30 helikopter, 456 arazöz, 426 iş makinesi ve 172 itfaiye aracı ile toplam 1841 araç müdahale ediyor" dedi.



BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: YENİ YOLLAR AÇIYORUZ



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Türkiye'nin birçok yerinde başlayan özellikle Antalya, Muğla'da şiddetini artıran yangınlarla ilgili olağanüstü bir mücadele yürütüldüğünü söyledi.



Bakanlıklar, valilikler, belediyeler ve diğer kurumlarla topyekun bir mücadele sürdürüldüğünü vurgulayan Karaismailoğlu, "Zor bir süreç, olağanüstü bir durum var. Belli noktalarda büyük bir afet var. Belli noktalarda olayı kontrol altına aldık, devam eden yerler var, yeni başlayan yerler olabiliyor. Sıcaklıkların 45 derecelere kadar yükselmesi, nemin yok denecek kadar az olması nedeniyle mücadele zorlaşabiliyor." dedi.



Her türlü araç, gereç ve imkanlarla arazide yangınla mücadele edildiğini anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:



"Temennimiz en kısa sürede bu sürecin bitirilmesi. Bir taraftan yangının yerleşim yerleriyle ve diğer orman alanlarıyla bağını koparmak için de yeni yollar açıyoruz. Yeni boşluklar bırakıp, yangının oralarda bitirilmesi için de çok büyük bir gayret var. Çalışan arkadaşlarımıza minnettarız. Özellikle Orman Genel Müdürlüğü personelimize ve Türkiye'nin pek çok ilinden gelmiş olan çok değerli arkadaşlarımıza. Köyünü, ormanını korumaya çalışan vatandaşlarımızın olağanüstü gayretleri var. Bizler de şu anda Manavgat'tayız. Gözümüz kulağımız özellikle Bodrum ve Marmaris'te. Orada da arkadaşlarımız olağanüstü mücadele veriyorlar."



Bir taraftan yangınla mücadele ederken bir taraftan da yangından etkilenen vatandaşların sıkıntılarını, sorunlarını çözüme kavuşturmak için onlarla birebir ilgilendiklerini aktaran Karaismailoğlu, "Geçmiş afetlerde olduğu gibi burada da inşallah bu yangınları söndürdükten sonra bu afetin de izlerini ortadan kaldırmak için topyekun bir mücadele vereceğiz. Kısa sürede onların hepsini geçmişinden daha iyi olacak şekilde çözeriz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Öncelikli amacımız yangını kısa sürede bertaraf etmek" diye konuştu.