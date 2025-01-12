Bakan Memişoğlu: 21 milyon randevuya gelinmedi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2024 yılında yaklaşık 220 milyon randevu kapasitesi açtıklarını belirterek "177 milyon 136 bin randevu alındı. Vatandaşlar, 20 milyon 815 bin 602 randevuya gelmedi." dedi.

Sabah gazetesinin sorularını yanıtlayan Bakan Memişoğlu, aile hekimlerinin 3. kez iş bırakma eylemi ile tepki gösterdiği yeni yönetmeliğe yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi.

Sağlık Bakanı, "Aile hekimlerine 'Senin 3 bin 500 nüfusun var, bu nüfus hastaneye daha az gitme ihtiyacı duyarsa sana ilave teşvik ödemesi yapacağız.' dedik. Temel maaşı kesmedik. Teşvik miktarını da artırdık." diye konuştu.