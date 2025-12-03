Bakan Memişoğlu: 41 tane stratejik cihazı ve 13 tane aşıyı üreteceğiz

Bakan Memişoğlu, ASELSAN Gölbaşı Teknoloji Üssü'nde düzenlenen "Mobil Dijital Röntgen Cihazı Teslim Töreni"nde konuştu.

Bugünün kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu, ASELSAN'ın 50. yılında sağlıkla ilgili çok önemli bir günün yaşandığını belirten Memişoğlu, Türkiye'de bir devrim gerçekleştiren ASELSAN ailesine, ASELSAN'ı bugüne getirenlere şükranlarını sundu.

Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın yaşandığını anımsatarak, "Bugün 50. yılını kutlayan ASELSAN sadece Türk savunma sanayisinin gururu değil, artık Türk sağlık sanayisinin de gururu oldu. Emeği gerçekten herkese şükranlarımı, teşekkürlerimi arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin enerjisini ve sinerjisini bir araya getirdiğinde yapamayacağı ve üretemeyeceği hiçbir şeyin olmadığını vurgulayan Memişoğlu, "Yeter ki biz birlikte olalım. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'bir olalım' çalışalım, üretelim. Her şeyin üstesinden geliriz. Bugün ASELSAN örneği bu esasında. 50 yıllık yolculuğa baktığınız zaman Türk milletinin bir arada olduğu zaman, hedefine odaklandığı zaman yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını ispatı ASELSAN'dır." diye konuştu.

Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin savunma sanayisinde bugün dünyanın lider ülkelerinden biri olma yolunda ilerlediğini, en son insansız savaş uçağı ile havadan havaya füze atış başarısının elde edildiğini hatırlatarak, bu başarının Türkiye'nin teknoloji alanında dünyada ilkleri yapabilen bir ülke olduğunu göstermesi açısından önemli olduğunu söyledi.

“TÜRKİYE ÇOK İYİ BİR İNSAN GÜCÜNE DE SAHİP”

Türkiye'nin sağlıkta dünyanın en iyi hizmetlerini sunduğunun altını çizen Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Hem ulaşılabilirlik hem yetkinlik, alt yapı anlamında Türkiye dünyanın en iyi hizmet sunumuna sahip. Türkiye, bu anlamda çok iyi bir insan gücüne de sahip. Bugün 1,5 milyonluk sağlık ordusu, Türkiye'nin gücünün en önemli simgelerinden birisi. Nasıl ki mühendisi bu ülkenin her şeyini yapabiliyorsa, sağlık çalışanı da bu konuda yeterli ve yetenekli. Sağlık teknolojisinde ve sağlık üretiminde artık yeni şeyler söyleme zamanı geldi. Sağlık teknolojileri bugünden yarına olabilen şeyler değildir. Uzun süreçler gerekir. Sağlık teknolojisine gönül veren, bunları geliştiren herkes büyük bir çaba içerisinde. Sağlık teknolojisini üretebilen bir millet olduğumuzu Kovid'de ispat ettik."

“YERLİ KALP-AKCİĞER CİHAZI 2026'DAN İTİBAREN KLİNİKLERDE”

Memişoğlu, ASELSAN tarafından üretilen yerli kalp-akciğer cihazının da 2026'dan itibaren kliniklerde kullanılacağını belirtti.

Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"İlacından cihazına, malzemesine kadar büyük bir tarama yaptık. 41 tane stratejik cihaz tespit ettik. Bu cihazları üreteceğiz. 13 tane aşıyı, moleküler ve biyoteknolojik ilaçları üreteceğiz. Türkiye sadece bunları üretmekle kalmayacak, çok kısa zaman sonra gençlerimiz, bilim insanlarımız ve mühendislerimizle yeni şeyler söyleyeceğiz. Türk toplumunun geleceğinin çok parlak olacağını, Türkiye Yüzyılı'nın bu dünyaya ve çevremize barış, teknoloji ve adalet getireceğine inanıyorum."

Konuşmaların ardından Mobil Dijital Röntgen Cihazının teslim belgesi takdim edildi.