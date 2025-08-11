Bakan Memişoğlu açıkladı: 11 yaralının tedavisi sürüyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ziyaretlerinin ardından Atatürk Şehir Hastanesi'nde yaptığı açıklamada, yaralıların en kısa sürede taburcu olmalarını temenni ettiklerini ifade etti.

Yaralıların durumlarıyla ilgili bilgi veren Memişoğlu, depremin ardından hastanelere toplam 52 kişinin başvurduğunu belirtti.



Şu ana kadar yaralılardan 18'inin taburcu edildiğini, 11'inin tedavisinin sürdüğünü aktaran Bakan Memişoğlu "Bu 11 hastamızdan da 3 hastamız direkt depremde etkilenen, diğerleri de kaçarken veya atlama şekilde yaralanmalar. Hepsinin durumları iyi. Allah bir daha bize bu tür felaketleri yaşatmasın." dedi.