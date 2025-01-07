Bakan Memişoğlu: Bin 616 yeni hekim ataması yapıldı

120. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında illerin sağlık ihtiyaçlarına yönelik yeni doktor atamaları gerçekleşti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bu kapsamda bin 616 yeni hekim ataması yaptıklarını duyurdu.

Bakan Memişoğlu: Bin 616 yeni hekim ataması yapıldı

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Kemal Memişoğlu, bin 616 yeni hekimin atamasının yapıldığını bildirdi.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 120. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında illerin sağlık ihtiyaçlarına yönelik yeni atamalarının gerçekleştirildiğini belirtti.

Sağlık hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Memişoğlu, “Bin 616 yeni hekimimizin atamasını yaptık, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Hekimlerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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