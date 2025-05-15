Bakan Memişoğlu gönüllü oldu: "Bu konu çok ciddi"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 81 ilde başlatılan boy, kilo ve vücut kitle indeksi uygulamasına ilişkin, "Uygulama kapsamında ben de gönüllü olarak vücut kitle indeksimi ölçtürdüm" dedi.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.

"GENÇLER ÇOK EĞLENCELİSİNİZ"



Memişoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, sosyal medyada yazdıklarınızı okuyorum. Çok eğlencelisiniz ancak fazla kilo konusu ciddi. 81 ilde eş zamanlı başlattığımız uygulama kapsamında ben de gönüllü olarak vücut kitle indeksimi ölçtürdüm. Fazla kilolu kişileri Aile Sağlığı Merkezlerimize ve Sağlıklı Hayat Merkezlerimize yönlendirdiğimiz, ücretsiz beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti almalarını sağladığımız yeni uygulamamızı, bu konuda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak için önemli bir adım olarak görüyoruz."



Bakan Memişoğlu paylaşımında, bakanlık yerleşkesi ve çevresinde yürüyüş yaptığı görüntülere de yer verdi.