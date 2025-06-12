Bakan Memişoğlu: HPV aşısı programı 2025 sonu başlayacak

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, TRT Haber yayınına katıldı.

Bakan Memişoğlu, rahim ağzı kanserine karşı uygulanan HPV aşısının 2025 yılı sonu itibariyle ücretsiz şekilde uygulanmaya başlanacağını söyledi.

Memişoğlu, "Biz HPV'yi tarıyoruz şu anda SMA'yı da tarıyoruz. Ama aşılarını da özellikle HPV aşısını da 2025 sonu itibariyle insanlarımıza ücretsiz, çocuklarımıza özellikle 13 yaşındaki çoçuklarımıza ulaştıracağız" dedi.

"SÜPER KENE" İDDİALARI

Bakan Memişoğlu'na yaz aylarıyla birlikte artışa geçen kene vakaları da hatırlatıldı. Memişoğlu, "Şu anda bizim geçmiş yıllara göre ilave ya da ekstra bir fazlalılığımız veya ölüm oranımız yok. Süper kene kelimesi çok güzel de böyle bir durumumuz yok. Bunu takip ediyoruz" dedi.



Türkiye'nin Kırım Kongo Ateşi ile ilgili ilk aşı üretebilecek ülkelerden bir tanesi olabileceğini de belirten Bakan Memişoğlu, bu konuda Kayseri ve İstanbul'da çalışmaların sürdüğünü söyledi.



Bakan Memişoğlu, kuduz aşısını da antijen ile birlikte 2026 yılında üretebilir hale geleceklerini belirtti.

NORMAL DOĞUM KAMPANYASI



Bakan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Normal Doğum Kampanyası'nın sonuçlarını da paylaştı.



Memişoğlu, "40 haftalık bir süreç bu doğum eylem planı. Şu anda yaklaşık 30-35 hafta aralığındayız. Şu anda yüzde 3 oranında toplam sezeryan oranlarında düşüklük sağladık" dedi.

"İDEAL KİLONU ÖĞREN, SAĞLIKLI YAŞA" KAMPANYASI



Memişoğlu, "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa Kampanyası"na ilişkin ilk verileri de paylaşarak, "3 milyon kişiyi gönüllük esasına göre kilo boy ölçümü yaptık. Yüzde 35'i fazla kilolu çıkmış durumda.. Yani toplam yüzde 52 yüzde 55 bandında insanlarımız istediğimiz kiloda değil" dedi.

