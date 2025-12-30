Bakan Memişoğlu, Kahire'de Filistinli hastaları ziyaret etti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, resmi temaslarda bulunmak Mısır’a gitti.



Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başkent Kahire’de bulunan Nasser Hastanesi’nde tedavi gören Filistinlileri ziyaret ettiğini belirtti.



Memişoğlu şunları kaydetti: “İyilik medeniyetinin bir mensubu olarak her koşulda tarihin doğru tarafında; haktan ve hukuktan yana durduğumuzu, dün olduğu gibi bugün de kötülüğün karşısında yer aldığımızı ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyorum. Bu vesileyle Nasser Hastanesi’nde tedavi gören kardeşlerimize acil şifalar diliyor; adanmışlıkla görev yapan sağlık çalışanlarına emekleri ve fedakârlıkları için şükranlarımı sunuyorum.”