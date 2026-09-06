Bakan Memişoğlu OVP hedeflerini açıkladı. "Koruyucu sağlık hizmetleri güçlendirilecek"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kemal Memişoğlu, birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirileceğini söyledi.

Evde sağlık ve palyatif bakım hizmetlerin bütünleşik bir yapıyla geliştirileceğini, üniversite hastanelerinin eğitim , araştırma ve sağlık hizmeti sunumunda daha etkin kılınacağını belirten Bakan Memişoğlu, "Aşı, ilaç, tıbbi cihaz ve yapay zeka teknolojilerinde yerli üretim kapasitemizi artıracak, değer bazlı geri ödeme modelleriyle finansal sürdürülebilirliği sağlayacağız." dedi.

Sağlık Bakanı , paylaşımında sağlık turizminde hizmet kalitesinin ve Türkiye 'nin uluslararası konumunun daha ileriye taşınacağını da belirtti.