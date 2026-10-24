Bakan Memişoğlu: Türkiye’de 13-17 yaş arasındakilerin yüzde 30’u sigara kullanıyor

Bakan Memişoğlu, Türk Parlamenterler Birliği Programı’na katıldı. Bakan Memişoğlu, yaptığı konuşmada, "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık " modeliyle Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programını başlattıklarını belirterek Türkiye’nin öncelikli sağlık sorunlarına ve bu alanlarda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.



Türkiye’nin beş temel sağlık sorunu bulunduğunu ifade eden Bakan Memişoğlu, bunları obezite, tütün ve kötü alışkanlıklar, uyuşturucu, davranışsal bağımlılıklar ve düşük doğurganlık hızı olarak sıraladı. Bakan Memişoğlu, toplumun sağlığını korumak için özellikle obezite ve tütün kullanımıyla mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.



Tütün kullanımının önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirten Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye’de 2025 yılında 8,5 milyar paket sigara satıldığını, sigaraya harcanan peşin paranın yıllık 15 milyar dolara ulaştığını söyledi.



Bakan Memişoğlu, "Bugün son yapılan TÜİK araştırmasında Türkiye’de şu anda 13 ile 17 yaş arasındaki çocukların, gençlerin nüfusu 7,5 milyon. 7,5 milyonluk bu nüfusun 2,5 milyonu sigara kullanıyor. Yani 13 ile 17 yaş arasındaki nüfusun yüzde 30’u sigara kullanıyor bu toplumda şu anda. Ve toplumun sigaraya başlama yaş ortalaması 17 Türkiye’de. Onun için dramatik bir sorunla karşı karşıyayız. Bunu özellikle size belirtiyorum." şeklinde konuştu.



Normal doğumun desteklenmesine yönelik çalışmalara da değinen Bakan Memişoğlu, "Fizyolojik olan normal doğum. Sezaryen bir ameliyat şekli." dedi.



İlk gebeliğini yaşayan anne adaylarına gebeliğin son üç ayında ebe tahsis edildiğini ve Anne Yolculuğu mobil uygulamasının hayata geçirildiğini belirten Bakan Memişoğlu, 2024’ten bu yana ilk kez primer sezaryen oranlarının 5,5 puan düştüğünü bildirdi.



Bebek ölüm hızının sağlık hizmetlerinin niteliğini gösteren önemli ölçütlerden biri olduğunu vurgulayan Bakan Memişoğlu, 2002 yılında canlı doğumda binde 31,5 olan bebek ölüm hızının bugün binde 7,7’ye düştüğünü belirtti. Oranın 2024’te binde 8,9 iken bir yılda binde 7,7’ye gerilediğini belirten Bakan Memişoğlu, "1,1 ne demek biliyor musunuz. 3 bin bebek yaşıyor demek." ifadelerini kullandı.