Bakan Memişoğlu: TUSAŞ saldırısında ağır yaralımızın durumu iyiye gidiyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Memişoğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralananların durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Memişoğlu, "Şu anda yaralılarımızın genel durumları iyi. Kritik olan, yoğun bakımda yatan yaralımızın da tedavisi iyi gidiyor. Genel durumu iyi, bilinci açık. İnşallah hepsini taburcu edeceğiz." ifadelerini kullandı.

