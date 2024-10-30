Bakan Memişoğlu: TUSAŞ saldırısında ağır yaralımızın durumu iyiye gidiyor
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısındaki yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu aktardı. Memişoğlu, "Kritik olan, yoğun bakımda yatan yaralımızın da tedavisi iyi gidiyor. Genel durumu iyi, bilinci açık. İnşallah hepsini taburcu edeceğiz." bilgisini verdi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Memişoğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralananların durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
Memişoğlu, "Şu anda yaralılarımızın genel durumları iyi. Kritik olan, yoğun bakımda yatan yaralımızın da tedavisi iyi gidiyor. Genel durumu iyi, bilinci açık. İnşallah hepsini taburcu edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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