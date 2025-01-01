Bakan Memişoğlu'dan İstanbul'da yeni yılın ilk bebeklerine ziyaret

Yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebekler ailelerini sevince boğdu. İstanbul 'da da yeni yılın ilk bebekleri Kerem Ali Demir, Yavuz Selim Ceylan ve Recep Yılmaz dünyaya geldi. Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde normal doğumla dünyaya gelen doğan Kerem Ali Demir'in annesi Fatma Demir, Yavuz Selim Ceylan'ın annesi Cennet Ceylan, Recep Yılmaz'ın annesi ise Çiydem Yılmaz, sevince boğuldu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, yeni yılın ilk dakikalarında doğan bebekleri hastanede ziyaret edip, aileleri tebrik etti. Bakan ve beraberindekiler daha sonra bebeklere hediye verdi.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "2025'in milletimize ve dünyaya hayırlar getirmesini, 2024'ten daha iyi daha mutlu, huzurlu bir dünya olmasını, herkes için sevdikleriyle beraber nice günler yaşamasını diliyorum. 2023-2024 yıllarına baktığımızda dünyada daha çok üzüntülü olayların çok olduğunu görüyoruz. Gazze gibi, insanları çocuk çoluk öldürüldüğü bir dünya düzeninin maalesef hüküm sürdüğü, bir zaman dilimi geçiriyoruz." dedi.

Yeni yılın ilk doğan bebeklerini ziyaret ettiklerini belirten Memişoğlu, "İstanbul'da ilk doğan bebeğimiz Kerem Ali, 4. çocuk ve hepsi normal doğumla doğmuşlar. Hatta ilk bebeğimiz suda doğdu. Bu da bizim için gurur meselesi. Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Türkiye'nin Prime sezaryan dediğimiz ameliyat yapılan en düşük hastanesi. Burada daha çok ebeler gözetiminde, doktorun eşliğinde normal doğum yapılıyor, yüzde 90 onaranında. Bunlar ebelerin gebeleri takibi ve onları doğum eylemlerini gerçekleştirmesine yardımcı oluyorlar. Hepsine teşekkür ettim. 4 bebeğimizi ve ailelerini ziyaret ettik” diye konuştu.