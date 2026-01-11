Bakan Memişoğlu'dan, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele paylaşımı
11.01.2026 23:37
NTV - Haber Merkezi
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadeleye ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. "Yalnız değilsiniz" diyen Sağlık Bakanı, ALO 191 hattı ile ücretsiz danışmanlık hizmeti verildiğini söyledi.
Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından bağımlılıkla mücadele içerikli kamu spotunu yayımladı. Destek için, ALO 191 hattına yönlendirdi.
Memişoğlu paylaşımında, "ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı’mızdan 7/24 ücretsiz danışmanlık ve yönlendirme hizmeti alabilirsiniz." ifadelerine yer verdi.
Kamu spotunda, ALO 191 hattının, madde kulanımıyla ilgili bilgi, danışmanlık ve psikososyal destek sunduğu belirtiliyor.