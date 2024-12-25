Bakan Memişoğlu’ndan Muğla’daki helikopter kazasına ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Muğla’daki ambulans helikopter kazasına ilişkin gerekli incelemelerin sürdüğünü belirterek, “Her şey kuralına göre yapılıyor. Nedenleri gerekçeleri nedir, kamuoyuna açıklanacak.” dedi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Muğla’da hastaneye çarparak düşen ambulans helikoptere ilişkin soruşturmanın sürdüğünü söyledi.
Ambulans helikopter ile hasta taşınmadığı iddialarını reddeden Memişoğlu, tüm işlemlerin sivil havacılık kurallarına uygun şekilde yapıldığını belirtti.
Bakan Memişoğlu, “Her şey kuralına göre yapılıyor. Nedenleri, gerekçeleri nedeir kamuoyuna açıklanacak.” dedi.
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