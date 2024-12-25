Bakan Memişoğlu’ndan Muğla’daki helikopter kazasına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Muğla’daki ambulans helikopter kazasına ilişkin gerekli incelemelerin sürdüğünü belirterek, “Her şey kuralına göre yapılıyor. Nedenleri gerekçeleri nedir, kamuoyuna açıklanacak.” dedi.

Bakan Memişoğlu’ndan Muğla’daki helikopter kazasına ilişkin açıklama

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Kemal Memişoğlu, ’da hastaneye çarparak düşen ambulans helikoptere ilişkin soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Ambulans ile hasta taşınmadığı iddialarını reddeden Memişoğlu, tüm işlemlerin sivil havacılık kurallarına uygun şekilde yapıldığını belirtti.

Bakan Memişoğlu, “Her şey kuralına göre yapılıyor. Nedenleri, gerekçeleri nedeir kamuoyuna açıklanacak.” dedi.

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