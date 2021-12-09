Bakan Nebati: Asgari ücrette beklentiyi karşılayacak bir artış planlıyoruz

Son dakika haberi!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuşuyor.

Nebati'nin açıklamalarından satırbaşları:

Eylül itibariyle cari açık 2020 sonuna göre 16.6 milyar dolar iyileşti. 2021 yılın cari açık beklentimiz 12 milyar dolar. Türkiye'nin küresel ticaretten aldığı pay artacak.



Adımlarımızı serbest piyasa ekonomisi ve finansal serbesti ilkesiyle uyumlu şekilde atacağız.



Orta vadede cari açıkta kalıcı iyileşme sağlayacağız. Vazgeçilen kamu geliri sayesinde enflasyonu 5.3 puan azalttık.

Asgari ücrete ilişkin görüşmeler de devam etmekte. Herkesin beklentilerini karşılayacak bir artış yapmayı planlıyoruz. İşçi kardeşlerimiz rahat etsin.



Salgın sürecinde vatandaşımıza her türlü destek sağlandı.

Borçlanma politikası kapsamında borçlanmanın ağırlıklı olarak TL cinsinden yapılmasını hedefliyoruz.

Enflasyonla mücadele konusunda önümüzdeki dönemde de para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümü ile mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal tedbirleri hayata geçirerek ve kalıcı olarak düşük seviyelere indireceğiz.

2022 yılına ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak duyurulmuştu ama Cumhurbaşkanımız yetkisi çerçevesinde yeniden değerleme oranını yüzde 25'e düşürüyoruz.

Aralık ayının ikinci yarısından itibaren kuraklıktan zarar gören 651 bin üreticimize toplamda 2,6 milyar TL kuraklık desteği ödemesi yapacağız.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...