Bakan Nebati'den enflasyonla mücadele mesajı

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden enflasyonla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Nebati yaptığı paylaşımda, finansal piyasalarda istikrarı artırmaya yönelik attığımız adımlara rağmen başta enerji ve tarım ürünleri olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki yüksek artışların devam ettiğini açıkladı.

Küresel emtia fiyatlarındaki artışların, Haziran enflasyonuna etki ettiğini belirten Nebati, enflasyonun olumsuz etkilerini asgari düzeye indirmek amacıyla birçok önlem alındığını açıkladı.

Nebati, ''Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin alım gücünün desteklenmesi amacıyla gerekli önlemler alınmaktadır'' mesajı vererek şu bilgileri verdi:



''2022 yılında kümülatif bazda asgari ücrete yüzde 94,6 oranında, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine yüzde 85,5 oranında, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 78,6 oranında artış yaptık''

Bakan Nebati, para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümünün yanı sıra mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal politikaları hayata geçirerek fiyat artışlarının düşürülmesini hedeflediklerini belirtti.

