Bakan Özer açıkladı: Yarıyıl tatili uzayacak mı?

SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanı Özer, bugün başlayacak yarıyıl tatilini uzatmayı gerektirecek herhangi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

Haberler 21.01.2022 - 10:37 | Son Güncelleme : 21.01.2022 - 10:42

Bakan Özer açıkladı: Yarıyıl tatili uzayacak mı?

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2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi bugün sona erecek.

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün yarıyıl tatiline çıkacak. Yarıyıl tatili 4 Şubat cuma günü sona erecek. 

Artan corana virüs vaka sayıları nedeniyle tatilin uzatılabileceği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir açıklama yaptı.

Yarıyıl tatilinin uzatılmasını gerektirecek bir durum söz konusu olmadığını söyleyen Özer, "7 Şubat’ta kaldığımız yerden yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

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