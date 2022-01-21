Bakan Özer açıkladı: Yarıyıl tatili uzayacak mı?

Haberler 21.01.2022 - 10:37 | Son Güncelleme : 21.01.2022 - 10:42
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2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi bugün sona erecek.
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün yarıyıl tatiline çıkacak. Yarıyıl tatili 4 Şubat cuma günü sona erecek.
Artan corana virüs vaka sayıları nedeniyle tatilin uzatılabileceği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir açıklama yaptı.
Yarıyıl tatilinin uzatılmasını gerektirecek bir durum söz konusu olmadığını söyleyen Özer, "7 Şubat’ta kaldığımız yerden yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.