Bakan Özer: Depremzede öğretmenlerin nakilleriyle ilgili açıklamayı hafta sonu yapacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Ankara'ya getirilen 60'ı çocuk 270 depremzedeyi Başkent Öğretmenevi'nde ziyaret etti.

Bakan Özer, çocuklarla sohbet etti. Özer, afet bölgesi ilan edilen şehirlerde eğitime başlanması ile ilgili "Bu konuda yekpare bir karar vermeyeceğiz. Mesela sağlam olan ilçe var, o ilçede eğitim öğretimi başlatacağız. Normalleşmenin eğitimle başlayacağını göstereceğiz" diye konuştu.



Okulların hasar tespit çalışmalarıyla ilgili konuşan Özer, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mızla da sürekli görüşüyoruz. Önceliği okullara vereceğiz. Hasar tespitleri bugün itibarıyla bitecek.

Hafta sonu da kapsamlı bir değerlendirme yapacağız ve nerelerden başlayacağımızın kararını inşallah önümüzdeki hafta içinde açıklayacağız." dedi.



BÖLGEDE EĞİTİM NASIL OLACAK?



Depremzede öğretmenle sohbet eden Bakan Özer, deprem bölgesinde görev yapan öğretmenlerin diğer illere tayinlerine ilişkin olarak şunları söyledi:

"Onlarla ilgili çalışmalar bitti. Öncelikli olarak 10 ildeki öğretmenlerimiz ve idari personellerimizin diğer illere nakilleriyle ilgili diğer 71 ilden 10 ile görevlendirilmesi ile ilgili süreci bu hafta sonu itibarıyla başlatacağız. Bir an evvel sağlam okullarda eğitimi hızlı bir şekilde başlatacağız" diye konuştu.

