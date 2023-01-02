Bakan Özer'den özel okulların 2023 ücretlerine ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2023 yılında özel okulların zam oranına ilişkin açıklamada bulundu.

Geçen hafta özel eğitim kurumlarının temsilcileriyle bir araya geldiğini ifade eden Bakan Özer, 2023 zam oranlarına ilişkin karar alınıp alınmadığına ilişkin soruyu yanıtladı.

Temsilcilerle sadece 2023 yılında özel eğitim kurumlarının yeni ücretlerinin ne olacağını görüşmediklerini ifade eden Bakan Özer, "Yaşamış oldukları sorunları, daha kaliteli hizmet verebilmek için çözülmesi gereken problemleri bizlere aktardılar. Biz de kanaatlerimizi kendileriyle paylaştık" dedi.

"HERHANGİ BİR BİLGİ PAYLAŞIMI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bu hafta içerisinde tüm TEFE-TÜFE oranları belirlendikten sonra da oluşacak zammı tekrar özel eğitim kurumlarının temsilcileriyle görüşeceklerini belirten Bakan Özer, "Şu anda özel öğretim kurumlarının zammının ne olacağı ile ilgili hiçbir bilgi paylaşımı söz konusu değil" dedi.