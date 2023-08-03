Bakan Özhaseki açıkladı: İstanbul'a özel kentsel dönüşüm yasası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, A Haber'de katıldığı bir programda soruları yanıtladı.

Bakan Özhaseki'nin gündeminde özellikle İstanbul'un depreme karşı kentsel dönüşümü vardı.



"Depremi siyasetin dışında tutmalıyız." diyen Özhaseki, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 39 ilçe belediye başkanı ve AFAD'ın dahil olduğu bir komisyon kurulduğunu, İstanbul kentsel dönüşümü ile ilgili iki haftadır çalışmaların sürdüğünü ifade etti.



Bakan Özhaseki, İstanbul'a yönelik özel kentsel dönüşüm projesinin yasal altyapısının hazırlanması gerektiğini kaydetti.



Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırarak İstanbul için özel yasa çıkartılabileceğini belirten Özhaseki, olası bir 7 büyüklüğündeki depremde yıkılabilecek 600 bin bina olduğunu söyledi.



Bakan Özhaseki, "Her sokakta iki bina yıkılsa, her şey durur. İstanbul kocaman hapishaneye döner." dedi.

Özhaseki, ilk etapta yıkılma riski olan 600 bin binayı Anadolu ve Avrupa yakalarındaki rezerv alanlarına taşıyacaklarını, Kanal İstanbul hattında da 150 bin konut yapılacağını söyledi.