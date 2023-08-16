Bakan Özhaseki: Yerinde Dönüşüm projemize başvuru sayısı 175 bin 703'e ulaştı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yerinde Dönüşüm projemize başvurular her geçen gün artarak devam ediyor. Bugün itibarıyla başvuru sayısı 175 bin 703'e ulaştı." dedi.

Bakan Özhaseki: Yerinde Dönüşüm projemize başvuru sayısı 175 bin 703'e ulaştı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 11 ilin ihyası için hayata geçirilen Yerinde Dönüşüm projesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Özhaseki, "Yerinde Dönüşüm' projemize başvurular her geçen gün artarak devam ediyor. Bugün itibarıyla başvuru sayısı 175 bin 703'e ulaştı. Kahramanmaraş'ta da Yapım ve Dönüşüm Ofisine gelerek 'Yerinde Dönüşüm' projemizi ayrıntılarıyla öğrenen afetzede kardeşlerimiz projemize başvuruyorlar. Her daim el ele, gönül gönüle olduğumuz hemşehrilerimizle, ev ve iş yerlerimizi yerinde dönüştüreceğiz." dedi.

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