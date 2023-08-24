Bakan Özhaseki: Zarar gören alanlar hızla ağaçlandırılacak

Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin sahada hasar tespit çalışmaları başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki zarar gören alanların vakit kaybetmeden ağaçlandırılacağını söyledi.

Bakan Özhaseki: Zarar gören alanlar hızla ağaçlandırılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı , büyük yangının yanı sıra Eskişehir, Bursa ve Bilecik'te de meydana gelen yangınlarda zarar gören yeşil alanların Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte vakit kaybetmeden ağaçlandırılacağını belirtti.

"Yanan her bir ağacımızın yerine yeni bir fidan dikeceğiz" diyen Özhaseki, "Ülkemizin akciğerleri olan ağaçlarımızın yok olmasına, ekolojik dengenin zarar görmesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

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