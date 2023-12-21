Bakan Özhaseki: Cumartesi günü İstanbul'un depreme hazırlığını başlatıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi'nde konuştu.

Konuşmasında cumartesi gününe dikkat çeken Bakan Özhaseki, "İnşallah biz cumartesi günü İstanbul'a büyük müjdeler ile beraber bismillah diyerek, İstanbul'un depreme hazırlığını başlatmış olacağız." dedi.

Atılacak adımlarla ilgili birkaç temel başlık volduğuna vurgu yapan Bakan Özhasekişunları söyledi:

"Birisi daha önce açıklanmış yarısı bizden kampanyasını et ve kemiğe büründürdük. Ekonomi kurmayları ile oturduk, ne vaat edeceğimizi insanlara ne söyleyeceğimizi tek tek ayarladık.

İkincisi rezerv alanlarda ciddi bir rezerv alan tespitimiz oldu. İlgilileri ile de görüşerek son haline getirmek üzereyiz. Orada 100 binlerce konut yapacağız nasip olursa, inşallah. Sonra sosyal konut projelerimiz var. Bir de kentsel dönüşüm yasasına çok emek verdik. Önümüzdeki engelleri kaldırarak yolumuza devam edelim istedik. Kentsel dönüşüme başlayan birçok insana zulüm edildi, bu memlekette. İnşallah biz cumartesi günü İstanbul'a büyük müjdeler ile beraber bismillah diyerek İstanbul'un depreme hazırlığını başlatmış olacağız. Bu çok önemli. O gün bir taraftan temel atmalar olacak. Bir taraftan yıkımlar olacak sembolik olarak. Bir taraftan da evet siz beni destekleyin ben binamı yaparım diyenlerin sözleşmeleri imzalanacak. Böyle önemli bir gün diyerek başlıyoruz. Ve bunun için de İstanbul'un depreme hazırlığı noktasında ilk adım gibi olayı görüyoruz. İnşallah 600 sene sonra olur 700 sene sonra olur ne bileyim ben ama orada gözüktüğü kadarı ile birikmiş bir enerji var. Bir türlü kırılacak gibi gözüküyor. Böyle bir ortamda siz yerinizde duramazsınız ya bir şey olmaz mantığı çok gerilerde kaldı. Kader, elbette kader ya her şey kader ama kul üzerine düşeni yapmak durumunda."



"İSTANBUL İÇİNDE ÜÇ AŞAĞI BEŞ YUKARI BENZER BİR FORMÜL GELİYOR"



Yerinde dönüşümü projesi ile ilgili konuşan Bakan Özhaseki, "Tam 251 bindeyiz. Yani 251 bin vatandaş diyor ki; siz, beni devlet olarak destekleyin ben evimi yaparım. Biz de onun şartlarını açıkladık. Proje bu. Ufak tüyo vermiş olayım İstanbul içinde üç aşağı beş yukarı benzer bir formül geliyor" ifadelerini kullandı.