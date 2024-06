Bakan Özhaseki'den 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çölleşmenin sebep olduğu etkilerin anlaşılması için toprağa sahip çıkmanın gayreti içerisinde olduklarını belirterek, "Çölleşmeyle mücadeleye yönelik yapılan tüm çalışmaların yanındayız. Hedefimiz daha yeşil bir Türkiye." ifadelerini kullandı.



Özhaseki, 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, dünyanın iklim değişikliğinin ağır etkileriyle karşı karşıya olduğunu ve çölleşmenin de bu olumsuz etkilerin başında geldiğini vurguladı.



2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedeflerine ulaşmak amacıyla yaklaşık 2,7 milyon metrekare yeni karbon yutak alanı oluşturduklarını aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:



"İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve ülkemizin karbon stok miktarını artırmak gayesiyle yutak alanlarımıza yenilerini ekliyoruz. 2024 yılı içerisinde hedefimiz 3,5 milyon metrekare yeni karbon yutak alanı oluşturmak. Bakanlık olarak bir gün değil yılın 365 günü çölleşmenin dünyada sebep olduğu etkilerin anlaşılması için yaptığımız farkındalık çalışmalarıyla toprağımıza sahip çıkmanın gayreti içerisindeyiz. Ulusal ve uluslararası düzeyde yaptığımız her çalışmayla iklim değişikliğiyle mücadelemizi sürdüreceğiz. Çölleşmeyle mücadeleye yönelik yapılan tüm çalışmaların yanındayız. Hedefimiz daha yeşil bir Türkiye."



Hedef 100 milyon metrekare millet bahçesi



Bakan Özhaseki, iklim değişikliğiyle mücadelede ve 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi kapsamında millet bahçelerinin Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğinin altını çizerek, "81 ilimizde 75 milyon 886 bin metrekare alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz 100 milyon metrekare millet bahçesini ülkemize kazandırmak." ifadelerini kullandı.



Afrika, Orta Asya, Kafkaslar ve Doğu Avrupa ülkelerine yönelik her yıl "Uluslararası Çölleşme ile Mücadele Eğitim ve Çalıştayları" düzenlediklerini anımsatan Özhaseki, bugüne kadar 22 ayrı Uluslararası Çölleşme ile Mücadele Eğitimi düzenlediklerini ve 108 ülkeden, 1170 uzmana eğitim verdiklerini bildirdi.



Özhaseki, kuraklık ve erozyonun insanlık olarak ortak mücadele edilmesi gereken en önemli konulardan biri olduğuna işaret ederek, Türkiye'de tarım yapılan alanlarda her yıl 248,6 milyon ton toprağın su erozyonu sonucu yer değiştirdiğini kaydetti.



Sel ve taşkınlara karşı çalışmalar sürüyor



Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünün, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, çölleşmeyle mücadele, erozyonun önlenmesi, sel ve taşkınların azaltılması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Özhaseki, şu bilgileri paylaştı:



"185 Yukarı Havza Sel ve Erozyon Kontrolü Projesi, 95 Baraj Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Projesi, 45 Tarla ve Yol Kenarı Ağaçlandırma Projesi, 25 Entegre Havza Rehabilitasyon Projesi, 14 AR-GE ve 8 adet Maden Sahaları Rehabilitasyon projelerini hazırladık. Hazırlanan projeler ile doğal kaynakların iyileştirilmesi, muhtemel tabii afetlere karşı tedbirlerin arttırılması, arazi tahribatının önüne geçilmesi ve biyolojik çeşitliliğin geliştirilmesi amaçlanıyor."