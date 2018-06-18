Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü NTV'e özel röportaj verdi. Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayan Özlü büyüme oranlarını değerlendirdi.



Özlü, "İkinci çeyrekte de ilk çeyreğe benzer bir oran bekliyoruz" dedi.



Faruk Özlü'nün konuşmasından satır başları: Seçimlerde iyi bir sonuç bekliyorum. Cumhurbaşkanımıza oy veren AK Parti tabanı aynı zamanda AK Parti'ye de oy verecekler. İttifak kurduğumuz MHP'nin tavrı farklı, onlar Meclis'te kendilerine oy verecek.



Meclis'te azınlığa düşmek ama hükümet sisteminde kazanmak gibi bir sonuç beklemiyoruz.



Bazı yatırımcıların Türkiye'deki OHAL'den endişeli oldukları bilgisi geliyor ama bunlar çok sayıda değil. Türkiye son derece güvenli bir ülke, OHAL aslında teröre, terörizme karşı bir hal. Yatırımcıları doğrudan ilgilendiren bir durum söz konusu değil. Yurtdışına kaçan FETOcuların yaptıkları bir propaganda var. Gerçek yatırımcıların düşüncesi bu değil.



Kurdaki dalgalanmaların çözümünün sandık olduğuna inanıyorum. Endüstri 4.0 Türkiye'yi etkileyecek. Dolayısıyla biz de kapsamlı çalışmalar yürüttük. Türkiye'nin sanayi devrimi yol haritasını hazırladık.



Türkiye'nin sanayi seviyesi, dinamikleri, yetkinlikleri farklı. Dijital Türkiye programını hazırladık. Bu programda ne yapacağız, ne olacak'ı planladık. Türkiye bir trilyon dolar pay almayı hedefliyor.



MEGA ENDÜSTRİ BÖLGELERİ



Bu çok önemli bir projemiz, çalışmaları 1,5 yıldır sürüyor. Sayın Cumhurbaşkanının projemisi sahiplenmesi bizi çok memnun etti. Organize sanayi bölgelerinden daha büyük ölçekte, daha yüksek sanayi ürünleri. Mega endüstri bölgesi dediğimiz bölgeler Uzakdoğu'da çok yaygın.



Bunun çalışmalarını yaptık. Biri Trabzon'da, diğeri Batı Karadeniz'de Filyos'ta (Zonguldak) olacak. Bir diğeri Güney Marmara'da, Balıkesir ve Çanakkale arasında bir bölgede düşünüyoruz. Diğeri Kuzey Ege, Çandarlı limanına yakın bir bölgede düşünüyoruz. Diğeri Doğu Akdeniz'de olacak.



YERLİ OTO



Yerli otoyla gayrı safi milli hasılaya 50 milyar katkı sağlanacak. Proje Türkiye'nin teknolojide bir sıçrama yapmasını sağlayacak projedir.



Yerlileştirme konusunda ürün bazlı ve kalem kalem yerlileştirme faaliyetleri yürütülmesi öngörülüyor. 100 milyar dolar katkı sağlayacak bir çalışma yürütüyoruz. TUBİTAK'tan ayırdığımız kaynakları 5G haberleşme teknolojilerine ayıracağız. Sahipli bir AR-GE yapıyoruz.



SANAYİ BÖLGELERİNİN TAŞINMASI



1970'li yıllarda yapılan sanayi siteleri var ve bunlar artık günümüz ihtiyaçlarını karşılamıyor. Biz bunları modernize etmek istiyoruz, dışarıya taşımayı hedefliyoruz. 135 sanayi sitesi tespit ettik, 11 ilden başvuru oldu. Bu projede Sivas ve Kastamonu önde. 11 il arasında Düzce var, Rize var. 135 sanayi sitesinin bize maliyetini 22 milyar lira olarak hesapladık.

VİDEO: BAKAN FARUK ÖZLÜ: BEŞ AYRI BÖLGEYE BÜYÜK SANAYİ BÖLGELERİ KURULACAK