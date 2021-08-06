Bakan Pakdemirli açıkladı: Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı

Yurt genelinde birçok ilde art arda çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.



5 ildeki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.



Aydın'ın Karacasu, Denizli'nin Güney, Isparta'nın Sütçüler, Karabük, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Kavaklıdere, Yılanlı, Seydikemer ve Milas'taki iki ayrı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

ORMAN YANGINLARINDA İL İL SON DURUM



MUĞLA

Muğla'da farklı aralıklarla çıkan 3 yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.



Yangın bölgesinde 4 uçak, 15 helikopter, 233 arazöz, 97 iş makinesi, çok sayıda itfaiye aracı, su tankeri ve TOMA ile çeşitli kurumlara ait araçlar kullanılıyor. Ayrıca yangın bölgelerinde bin 533 orman personeli görev yapıyor.

Kentteki yangın söndürme çalışmalarına, Azerbaycan'dan bir helikopter ve uçak ile 105 itfaiye personeli, Rusya'dan 2 yangın söndürme uçağı, İran'dan bir yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter ile İspanya'dan 2 yangın söndürme uçağı destek veriyor.

Yangınların kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor. Milas'ın Ören Mahallesi Fesleğen mevkisindeki orman yangınlarını da kontrol altına alabilmek için çalışma yürütülüyor.



Tahliye edilen mahallelerde kontrol altına alınan alanlarda soğutma çalışmaları sürüyor. Bölgede günün ilk ışıklarıyla hava araçlarıyla da müdahaleye başlandı.

Muğla/Köyceğiz

Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 3 gün önce başlayan ve Menteşe ilçesine ulaşan yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele veriliyor.



Yangının etkili olduğu 2 ilçe arasındaki ormanlık alanlarda bulunan bazı mahalleler tedbir amaçlı tahliye edildi.

Marmaris ve Köyceğiz ilçelerindeki yangınların da söndürülmesi için çalışılıyor.

YENİKÖY TERMİK SANTRALİ'NDE ÖNLEM ALINDI



Milas ilçesinde devam eden yangınlar nedeniyle Yeniköy Termik Santrali'nin çevresinde yangın ihtimaline karşı gerekli önlemler alındı.

Yeniköy Termik Santrali

KÖYCEĞİZ'DE 5 MAHALLE BOŞALTILDI



Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, Çayhisar, Zeytinalanı, Pınarköy, Sazak ve Çövenli mahallelerini etkisi altına aldı.



Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle 5 mahalle tedbiren boşaltıldı. Mahalle sakinleri araçlarla güvenli bölgeye gitmeye başladı.



Ekiplerin, bölgedeki yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor. Yangın, Sazak Mahallesi'nde de etkisini sürdürüyor.

ANTALYA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

Antalya/Gündoğmuş

AYDIN

Karacasu ilçesi Alemler Mahallesi Karıncalı Dağı eteklerinde çıkan orman yangını 4 gündür sürüyor.

Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerine, günün ilk ışıklarıyla birlikte 1 helikopterle de destek veriliyor.

Aydın/Karacasu

Havadan müdahalenin yanında karada da çok sayıda arazöz, su tankeri ve beton mikserleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.



Bozdoğan ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi Beylikdere mevkisinde ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangına karadan çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibiyle müdahale edilmeye başlandı. Havadan da uçak ve helikopterler söndürme çalışmalarına destek veriyor.



Öte yandan, Muğla'nın Yatağan ilçesinde devam eden yangın, rüzgarın etkisiyle Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Akçaova Mahallesi'ne ulaştı. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

ISPARTA



Sütçüler ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda başlayan yangının söndürülmesi için ekipler, büyük çaba gösteriyor.

Bölgedeki yangına gün içinde toplam 8 helikopterle müdahale edildi, karadan da soğutma çalışmaları yürütülüyor.

Yangına gece görüşlü helikopterlerle de müdahale edildi. Yangınlara müdahale için Ukrayna'dan getirilen 4 helikopterden 2'si Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'ndaki yangını söndürmek için çalışma yürütüyor.

DENİZLİ



- Güney ilçesindeki yangına müdahale sürüyor.

KARABÜK



Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor. Merkeze bağlı Ödemiş köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye orman işletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.



VİDEO: NTV EKİBİ SÖNDÜRME HELİKOPTERİNDE