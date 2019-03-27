Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de "ESİAD SÜR19" programında konuştu.



Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Bazı ürünlerin planlanmasında rekolte kayıpları ve ekim gecikmelerinden dolayı Türkiye ithalat da yapabilmelidir. Tabii ki Tarım ve Orman Bakanlığının ilk görevi üreticiyi korumaktır. Diğer taraftan tüketicimiz de çok yüksek fiyatlarla bu ürünleri yememelidir." dedi.



"TÜRKİYE GDO'SUZ BİR ÜLKE"



Bakan Pakdemirli: "Türkiye GDO'suz bir ülkedir. GDO'suz bir ülke olmanın avantajını da ihracatta yaşamamız, bunu anlatmamız lazım. Türkiye'nin toprak kaynakları sınırlı olduğu için GDO'suz bir ülke olarak kalması lazım ama diğer taraftan GDO ile ilgili teknolojiler de dahil olmak üzere tüm teknolojileri takip ediyor olmamız lazım" ifadelerini kullandı.

ELEKTRİKLİ TRAKTÖR

Pakdemirli, "Dünyadaki çok büyük traktör firmaları dahil bunu yaptırdığımız firmaya gidiyorlar, 'birlikte üretim yapalım' diyorlar. Dünyada şu anda ticarileşmiş bir elektrikli traktör yok. Çalışmaları çok kısa bir zamanda bitirdik, prototipini ortaya koyduk."