İstanbul'da 22 kişi şarbon şüphesiyle hastanelere başvurdu. 14 kişi taburcu oldu, 4 kişi tedavi altına alındı. 4 kişi ise kontrol amaçlı hastanede tutuluyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, NTV’de canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

"Hastanelere başvuran vatandaşlarımızın tedavileri sürüyor" diyen Pakdemirli, Şarbon vakası görülen hayvanların satın alındığı işletme çevresindeki diğer hayvanlara yarın aşı yapılacağını, aşının hızlı etki gösterdiği için bölgede başka şarbon vakaları görmeyi beklemiyoruz" dedi.



Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları şöyle:



"22 kişi şarbon şüphesiyle başvuru yaptı. 14'ü taburcu oldu, 4 kişi de tedavi altında. Hastanelere başvuran vatandaşlarımızın tedavileri sürüyor. Etlerin geldiği özel işletme karantina altına alındı. Hayvanımızın alındığı Silivri’deki işletme özel bir işletme. İşletmede 7 hayvan var, diğer hayvanlar sağlıklı. Hayvanlar ithal hayvan değil. Hayvanların satın alındığı işletmenin 10 km etrafındaki 3500 hayvan yarından itibaren tedbir için aşılanacak. Aşı çok hızlı etki gösterdiği için bölgede başka şarbon vakası görmeyi beklemiyoruz."



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