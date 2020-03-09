Bakan Pakdemirli: Önümüzdeki hafta gıdada taklit ve tağşişe dair bir liste açıklayacağız

Gıdada taklit ve tağşişe sıkı önlemler geliyor.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Isparta'da katıldığı bir toplantıda tarım, hayvancılık, su ürünleri ve orman yangınlarının yanı sıra gıda taklidi ile tağşiş konuları hakkında açıklamalarda bulundu.

Pakdemirli toplantıda yaptığı konuşmada, gıda taklidi ve tağşişi yapan iş yerlerine verilecek cezaların düzenlemesine ilişkin yaptıkları çalışmanın meclis komisyonunda olduğunu duyurdu.

AĞIR CEZALAR GELİYOR

Gıda kontrollerinin son günlerde gündemlerinde olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, “Önümüzdeki hafta da yine tağşişle ilgili bir listeyi açıklıyor olacağız. Bu konuda hiçbir adım geri adım atmamız yok. Meclisimize de özellikle bununla ilgili kanun maddelerinde cezanın arttırılmasına yönelik bazı değişikliklere gidilmesini, gıda tağşişi yapanların, topluma sağlığa aykırı ürünleri sunanları cezalandıracak bir yasa tasarısı üzerinde çalıştık. Biz bu talebimizi meclisimize ilettik. Şu anda meclis komisyonunda'' dedi.

Geçen yıl taklit ve tağşiş ürünlerle ilgili 1,2 milyon denetim yaptıklarını aktaran Bakan Pakdemirli, ALO 174’ü arayarak iş yerini ihbar edebileceğini belirtti. Pakdemirli ayrıca, ''Ürünü nereden aldığınız söylerseniz biz de o 2 gün içerisinde geri dönüş sağlarız'' dedi.

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