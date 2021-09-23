Bakan Pakdemirli: Polenlere karşı günlük ve saatlik uyarı yapacağız

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi arasında "akademik ve Ar-Ge" ile "atmosferik alerjik polen gözlem, tahmin ve uyarılar" konularında işbirliği protokolleri imzalandı.



İmza töreninde konuşan Bakan Pakdemirli Ankara Üniversitesi ile yaptıkları işbirliği kapsamında ilki İzmir'de kurulan polen ölçüm cihazının ikincisinin Ankara Meteoroloji Genel Müdürlüğü yerleşkesinde kurulacağını ifade etti.

Pakdemirli, Ankara Üniversitesi'ne sunulacak meteorolojik tahminlerle, üniversite tarafından da üretilecek polen tahmin ve uyarılarına katkı sağlanacağını belirterek, "Polenlere karşı günlük ve saatlik uyarılarımızı yapacağız. Artık, başkentimiz Ankara'da yaşayan ve polen alerjisi olan vatandaşlarımız, aldıkları uyarılar sayesinde bu süreci inşallah sorunsuz şekilde atlatacaklardır" dedi.

