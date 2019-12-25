Bakan Pakdemirli'den orman yangını açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Karadeniz'deki orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını söyleyen Pakdemirli şunları söyledi:

"55 yangınımız çıkmıştı. Bunun haricince Ordu, Giresun ve Gümüşhane'de kayda değer 20 yangın daha vardı. Toplam 75 yangın. 55 yangının 38 tanesi söndü. 17 yangın hala devam ediyor. Ancak 17 yangının 15 tanesi kontrol altında. İki yangın daha kontrol altına alınamamış.



Kontrol altına henüz alınmamış yangınlarla ilgili 2 önemli yangın var. Dernek pazarında yerleşim yerlerini risk tehdidi kalmadı. Araklı yangınını sıkıntılı olarak değerlendirmiyoruz. Toplamda 260 hektar zarar gördü. 10 hektarı fındık bahçesi.

Trabzon'un yangın istatistiklerine baktık. Trabzon genelde mart ve kasım aylarında yanıyor. Bu konuda dikkatli olmamız lazım. Örtü yangınlarına karşı temizlik yapılırken rüzgar varken dikkatli olmaları ve rüzgar olunca bu temizlikleri yapmamaları gerektiğini hatırlıyoruz. Sebebi nedir? İnsan müdahalesi olmadan bu kadar yangın çıkamaz. Burada insan faktörü ön plana çıkıyor. Kasıt ve ihmal konularını kolluk kuvvetleri araştırıyor.

Bizler için öncelik yangınların söndürülmesi ve yaraların sarılması. Şu ana kadar kolluk kuvvetleri 7 kişiyi çalı çırpı yakmaktan işlem uyguladı. Meteorolojik şartların önümüzdeki saatlerde iyileşmesini bekliyoruz. Yarından itibaren yağışlı hava bekliyoruz. Yarına bırakmadan yangınla mücadelemizi sürdüreceğiz. Şu aşamada havadan müdahale yapamıyoruz."