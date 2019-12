Bakan Pakdemirli'den orman yangını açıklaması (75 noktadaki yangında 7 şüpheli)

Karadeniz'de nem oranının düşmesiyle alevler kuvvetli rüzgar ve kuru hava ile birlikte hızla yayıldı. 75 noktada çıkan orman ve örtü yangınları büyük oranda söndürüldü.



7 kişi hakkında 'dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yangına sebebiyet vermek' suçundan adli işlem yapıldı.



Örtü yangınları Trabzon, Ordu, Giresunve Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde başladı.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Pazartesi günü özellikle Trabzon ve diğer illerimizde çıkan yangınlarımız var ve Arsin'de başlayan yangınlarımız 15 farklı ilçede ve 65 ayrı noktada devam etti. Allah'a şükürler olsun can kaybımız yok. Bundan dolayı Allah'ımıza şükrediyoruz. Bu yangınların çeşidi örtü yangını." dedi.



Pakdemirli, Trabzon Valiliğinde bölgede 23 Aralık Pazartesi akşamından itibaren etkili olan örtü yangınlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.



"190 ARAÇ, 650 PERSONELLE YANGINA MÜDAHALE DEVAM ETMEKTEDİR"

Pakdemirli, hemen yangının çıkmasının akabinde başta Vali İsmail Ustaoğlu koordinasyonunda devletin tüm kurumlarının konuyla ilgili gerekli tedbirleri aldığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:



"Ben de ilk saatlerinden itibaren yangını takip ettim ve bölgeye Orman Teşkilatını, yangında en tecrübeli olan ekibi, başta Genel Müdürümüz olmak üzere sahaya sevk ettik. Şu anda hala 190 araç, 650 personelle yangına müdahale devam etmektedir. Nemin yüzde 3'lere kadar düşmesi, rüzgarın 170 kilometrelere kadar çıkması bu yangının şu saate kadar tam anlamıyla söndürülememesiyle alakalı en önemli etkenlerden bir tanesidir. Hatta bugün hava araçları Trabzon Havalimanına inemediği için ben Ankara'dan buraya kara yolu ile seyahat ettim. Yangında öncelik can, elbette ki bir adet ağacın yanmaması bizim için son derece önemli ama diğer taraftan da öncelik can, bu sebeple özellikle öncelik yerleşim alanlarına ve riskli yerleşim alanlarına verildi."



Dernekpazarı ilçesinin bir tehlike atlattığına dikkati çeken Pakdemirli, şöyle devam etti:



"Ama şükür şu anda bir tehlike yok ama yanan bağ evleri var, bunların bir kısmı sadece yazın kullanılan kulübe kapsamında ama bir kısmı da tekabül etmiş evler ama dediğim gibi herhangi bir can kaybı yok. 55 yangınımız çıkmıştı ama bunun haricinde diğer illerde de Ordu, Giresun ve Gümüşhane'de kayda değer 20 yangın daha vardı, yani toplam 75 yangın diyebiliriz. 55 yangının 38'i söndü, 17 yangın hala devam ediyor ancak bu 17 yangının 15'i kontrol altında yani 2 tane yangınımız hala tam anlamıyla kontrol altına alınamamış. Soğutma ve söndürme çalışmaları 15 yangında devam ediyor. Kontrol altına henüz alınmamış 2 tane önemli yangınımız var."



"ARAZİNİN SARP OLMASI ÇALIŞMA KOŞULLARINI NE YAZIK Kİ BİZİM İÇİN GÜÇ KILIYOR"

Bakan Pakdemirli, Dernekpazarı'nın burada daha önemli olduğunu, daha ön plana çıktığını belirterek, "Çünkü arazinin sarp olması çalışma koşullarını ne yazık ki bizim için güç kılıyor ama Dernekpazarı'nda özellikle yerleşim yerini tehdit açısından da ortada risk kalmadı, 9 evi tahliye etmiştik orada, onlar da evlerine döndüler. Araklı yangınını arkadaşlarla beraber değerlendirdik, çok sıkıntılı olarak değerlendirmiyoruz ama Yeniköy Mahallesi'nde de 2 ev tahliye edildi." diye konuştu.



Toplamda 260 hektar alanın zarar gördüğüne dikkati çeken Pakdemirli, "Bunun 10 hektarı fındık bahçesi, 2,5 hektarı da fındık ağaçları zarar görmüş vaziyette, burada fındık ve çay da gerçek anlamda zarar görmüş vaziyette. 10 hektarın hepsinde de önemli bir zarar yok Tarım İl Müdürümüzden aldığımız bilgiye göre." dedi.



Pakdemirli, Trabzon'un yangın istatistiklerine baktıklarını anlatarak, şunları kaydetti:



"Bunları kontrol ettiğimizde, Trabzon genelde mart ve kasım aylarında yanıyor, özellikle bu konuya son derece dikkatli olmamız lazım. Vatandaşlarımızın örtü yangınlarına karşı çalı çırpılarını bahçelerinde temizliklerini yaparken özellikle rüzgarın bol olduğu günlerde bu konuda çok daha dikkatli olmaları, rüzgarın bol olduğu günlerde özellikle bu temizlikleri yapmamaları gerektiğini tekrar hatırlatıyoruz. Konuyla alakalı, tabii diyeceksiniz ki 'Bu kadar yangın çıktı, bunun sebebi nedir?' İnsan müdahalesi olmadan bu kadar yangın çıkamaz. Yani doğal sebeplerle çıkan yangınlar bugün sıcaklık itibarıyla ancak yıldırımla olabilir, yıldırım da düşmediğine göre burada insan faktörü ön plana çıkıyor."



Kasıt ve ihmal konularını kolluk kuvvetlerinin araştıracağını belirten Pakdemirli, "Burada tabii kasıtla ihmal, bu konuları araştıracak olan kolluk kuvvetleridir. Kolluk kuvvetleri bununla ilgili gerekli çalışmaları zaten yapıyor ama bizler için şu anda öncelik bu yangınların söndürülmesi, yaraların sarılması, akabinde de bu konuyla ilgili gerekli çalışmalar da mutlaka yapılır. Ama şu ana kadar da kolluk kuvvetleri bir yandan yangınlar sürerken bir yandan da 7 kişiyi de çalı çırpı toplayıp yakmaktan ve ateş yakıp yangına sebebiyet vermekten dolayı adli işlem uygulamış." ifadesini kullandı.



"YARINDAN İTİBAREN BÖLGEYE YAĞIŞLI BİR HAVANIN GELMESİNİ BEKLİYORUZ"

Pakdemirli, meteorolojik şartların ilerleyen saatlerde daha da iyileşmesini beklediklerine dikkati çekerek, "Gece yarısından itibaren, rüzgarın düşmesi bizim çalışma koşullarımızı çok daha rahatlatacaktır. Rüzgarın düşmesiyle beraber nemin de bir miktar artmasını bekliyoruz. Yarından itibaren de bölgeye yağışlı bir havanın gelmesini bekliyoruz ama inşallah yarına da bırakmadan mümkün mertebe meteorolojik koşulla ve arazi koşulları bize müsaade ettiği sürece yangınla mücadelemizde ve yangınların hepsini en kısa zamanda söndürmekte kararlıyız." dedi.



Bakan Pakdemirli, bir gazetecinin "yangınları söndürmek için havadan müdahaleye gerek görülmedi mi?" sorusuna ise "Şu anda hava araçlarının uçamadığı bir ortamdayız. Bundan dolayı havadan müdahale kolay bir iş değil." yanıtını verdi.



PAKDEMİRLİ YANGIN BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Pakdemirli, örtü yangının devam ettiği Trabzon'un Arsin ilçesinde incelemelerde bulundu.



Pakdemirli, Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Arsin Belediye Başkanı Sait Gürsoy ve diğer ilgililerle ilçeye bağlı Güneyce Mahallesi'ne geldi.



Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çalışmalara henüz kontrol altına alamadığımız noktalarda yoğunlaştırarak devam ediyoruz. İnşallah en yakın zamanda amacımız kamu kurumları olarak bir an evvel bu musibetin şehrimizden atılması, yangınla olan mücadelemizin tamamlanmasıdır. Meteorolojik şartlar da inşallah geceden itibaren lehimize dönerek devam ediyor olacak." dedi.



Bakan Pakdemirli, bulundukları alandaki yangının tamamen kontrol altında olduğunu ifade ederek, "Ancak henüz kontrol altına almadığımız yerleri de inşallah gecenin ilerleyen saatlerinde kontrol altına alacağız." diye konuştu.