Bakan Pakdemirli'den tağşiş ve taklit açıklaması: Gönlüm hapis cezasından yana

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Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 yılına ait ilk tağşiş listesini yayınladı.

Toplamda 229 firmaya ait 386 üründe taklit, tağşiş ve ilaç etken maddesi tespit edildi. Bakanlık bu firma ve ürünlerini kamuoyuyla paylaştı.

Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de gazetecilere açıklamalar da bulundu.

Tağşiş ve taklitle ilgili yasal düzenlemelerin yapılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyleyen Pakdemirli,

"Herhangi bir gecikme olmadan açıklamaları yapıyor olacağız. Meclis ve Külliye ile irtibatımız devam ediyor. En yakın zamanda Meclis'e getirme gayretimiz var. Cezaların ve müeyyidelerin artırılmasını istiyoruz. Benim gönlüm hapis cezasını ister ama ticaretten men de olabilir. Bunların hepsi ilgili kurum ve bakanlıkların görüşü alınarak yapılacak. Bizim istediğimiz ve gönlümüzdekiler olmayabilir ama şundan emin olabilirsiniz cezalar bugüne göre çok daha ağır olacak."

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