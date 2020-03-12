Bakan Pekcan'dan fahiş fiyat denetimi açıklaması: Hapse kadar cezası olacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıklamalarda bulundu.

Bakan Pekcan'ın konuşmasından öne çıkanlar,

''Biz firmalarımızın ihracatını her zaman destekledik, destekliyoruz. Ama burada öncelik vatandaşımız. Öncelikle iç piyasaya cerrahi maske desteği yapma konusunda çağrıda bulunuyorum.

Ne iç piyasada tedirginlik yaratsınlar ne de ihracatlarında zarara uğrasındalar. Piyasada maske bulunmaması olağanüstü bir durum.

Reklam Kurulu, 25 Mart'ta, 1995 yılından bu yana ikinci defa olağanüstü toplanacak. Panik yapacak bir şey yok. Dünya corona virüsten kavrulurken Türkiye gerekli tedbirleri alıyor.

''MARKETLERDE TEZGAHLAR DOLU''

İnternet satışlarında bize ulaşmış şikayetler var gereğini de yapıyoruz. Gıda konusunda bu sabah itibarıyla marketlerde tezgahlar dolu, ürünlerde fahiş bir fiyat uygulaması yok. İnternet sitelerini inceleyeceğiz. Yasa gereği ise firmaların 14 günlük savunma hakları var. Bizim şu anki denetimlerimiz dezenfektanları da kolonyayı da içeriyor.

''TCK'YA GÖRE SUÇ: CEZASI OLACAK''

81 ilde eş zamanlı olarak, fiyat artışı tespit edilen maske ve gıdalarla ilgili denetimlere başladık. Fiyatları etkileme, ürünlerin yokluğuna neden olma, mal satışlarından kaçınma fiilleri TCK'ye göre suç. Bunların hapse kadar cezası olacak'' dedi.

VİDEO: CORONA VİRÜSE TEPKİ ÇEKEN ÖNLEM