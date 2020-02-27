Bakan Pekcan'dan maske fiyatlarındaki artışa ilişkin açıklama

Son dakika haberi! Çin'de başlayan corona virüs salgını dünyaya yayılmaya devam ediyor.

Salgın henüz Türkiye'ye sıçramasa da vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oluyor. Komşu İran'da vaka ve ölü sayısındaki artış endişeleri artırdı.

Virüsten korunmak için satılan maskelerin fiyatlarında, artan talep nedeniyle, fahiş artış yaşandı. Kamooyunda tepki çeken konuyla ilgili Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan bir açıklama geldi.

Toplam 8 firmayla ilgili şikayet geldiğini söyleyen Pekcan, "Reklam Kurulu toplantısı 10 Mart'taydı, onu maskeden dolayı 3'üne çektik" dedi.

Pekcan, "Vatandaşlarımız maskede fahiş fiyat şikayetlerini Alo 175'e başvurarak ya da 'Haksız Fiyat Artışı' mobil uygulamasından ulaştırabilir" diye konuştu.

Konuyla ilgili benzer bir açıklamada Twitter hesabı üzerinden yapan Bakan Pekcan, şikayete konu firmalardan savunma aldıklarını söyledi. Pekcan'ın paylaşımı şöyle:

Korona Virüsü sebebiyle yurt içinde koruyucu maskelere fahiş fiyatlar uygulandığına dair gelen ihbarları değerlendiriyor, ilgili firmalardan savunmalarını alıyoruz.



Şikayetlerinizi Alo 175'e başvurarak ya da HFA mobil uygulamasından ulaştırabilirsiniz. pic.twitter.com/KJT8EO7UDN — Ruhsar Pekcan (@pekcan) February 27, 2020

MASKENİN SATIŞI DA FİYATI DA ARTTI