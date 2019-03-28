Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, engelli ve ailelerinin haklarını ön planda tutan, engellilerin bağımsız yaşam becerisine destek sağlayan çalışmalar yürüttüklerini belirtti.



Bakan Selçuk, açıklamasında "Engelsiz gündüzlü yaşam merkezlerinin yaygınlaştırılması kapsamında son 3 ayda 40 merkez açıldı. Toplamda 48 merkezde engelli ve engelli ailelerine hizmet verildi. Bu yıl 81 ilde gündüzlü bakım merkezi açmayı hedefliyoruz, şu anda 38 ilde hizmet veriyoruz" ifadelerine yer verdi.



Haftanın her günü hizmet sağlamak için hizmet saatinin 16'dan 40'a çıkarıldığına işaret eden Selçuk, merkezlerde her bireye özel program yapıldığını aktardı.



Bakan Selçuk, engellilerin gündüz bakım ve rehabilitasyon hizmeti aldıkları engelsiz gündüzlü yaşam merkezlerinin, hem engelliler hem de engellisine evde bakan aileler için ücretsiz hizmet verdiğini vurguladı.



"24 YAŞINDAN BÜYÜK ENGELLİLER DE HİZMET ALABİLİYOR"

Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara giderek özel eğitim rehberliği alan, evde bakım desteğinden faydalanan, 24 yaşını tamamladığı için eğitim hizmetlerinden artık faydalanamayan engellilerimiz de engelsiz gündüzlü yaşam merkezlerimizden ücretsiz hizmet alabiliyorlar" bilgisini paylaştı.



Verilen hizmetlerle engelli ailelerinin kendilerine vakit ayırabileceğini, sosyal hayata daha aktif katılabileceğini ifade eden Selçuk, gündüzlü bakım hizmetleri kapsamında, ailesi yanında bakılan engelli çocukların servislerle sabah evlerinden alınarak merkezlere götürüldüğünü kaydetti.



Selçuk, merkezlerde çocukların engel gruplarına, cinsiyetlerine ve yaş gruplarına göre etkinlik salonları bulunduğunu bildirdi.



Merkezde çalışan usta öğreticilerin, meslek elemanları ve sağlık personelinin refakatinde çeşitli aktivitelerle günlük yaşam programları uygulandığını anımsatan Selçuk, ayrıca el becerilerinin geliştirilmesi amacıyla halk eğitim müdürlüklerince görevlendirilen usta öğreticiler yardımıyla çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.



Yeti kaybı olan çocukların sportif faaliyetlere yönelik aktivitelerde bulunması için beden eğitimi öğretmenleri tarafından da çalışmalar yapıldığını belirten Selçuk, çocuk gelişim uzmanı tarafından çocukların öz bakım ve akademik becerilerinin geliştirildiğini aktardı.



"HER ALANDA ENGELSİZ BİR HAYAT SUNMAYI HEDEFLİYORUZ"

Uzmanlar tarafından özel değerlendirme ve çalışmalar yapıldığına vurgu yapan Selçuk, şunları kaydetti:



"Bakanlık olarak, engellilerimizin okul öncesi, okul dönemi, üniversite, iş hayatı gibi yaşamlarının tüm süreçlerinde hep yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu merkezlerle bağımsız yaşam becerilerini sağladığımız engellilerimiz, erişilebilirlik uygulamalarımızla, toplu taşıma imkanlarından ücretsiz faydalanmakta. Engellilerimizin, engelsiz kütüphane, engelsiz AVM, engelsiz üniversite gibi topluma açık tüm hizmetlerden yardıma ihtiyaç duymadan tek başına yararlanmasını, onlara her alanda engelsiz bir hayat sunmayı hedeflemekteyiz"



Beceri kazandırılan bireylerin İŞKUR ile ortaklaşa yürütülen kurs ve desteklerle korumalı iş yeri uygulamasıyla istihdama katılmalarının, 50 bin lira hibe desteği verilerek iş sahibi olmalarının sağlandığını hatırlatan Selçuk, yıl sonuna kadar tüm illerde açılıcak bu merkezlerle engellilerin bağımsız yaşam becerisi kazanmasına katkı sağlanacağını, ailelerin sorumluluklarının bir nebze olsun paylaşılacağını belirtti.