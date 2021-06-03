Bakan Selçuk açıkladı: Eğitim çalışanlarının aşılaması bu ay tamamlanacak

SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugüne kadar 813 bin öğretmenin aşılandığını, bu ay da geriye kalan eğitim çalışanlarının tamamlanacağını açıkladı.

03.06.2021 - 11:19

Bakan Selçuk açıkladı: Eğitim çalışanlarının aşılaması bu ay tamamlanacak

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Eğitim çalışanlarının aşılaması bu ay içerisinde tamamlanacak. 

Açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. 

Bugüne kadar 813 bin öğretmenin aşılandığını belirten Bakan Selçuk, bu ay içerisinde eğitim çalışanlarının tamamlanacağını söyledi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?  

Öte yandan Selçuk, okulların ne zaman açılacağına yönelik de bir açıklama yaparak, ''Eylül'de açmayı planlıyoruz ama riski gördüğümüzde, bilimsel veriler oldugunda tekrar kapatırız'' dedi. 

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