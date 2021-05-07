Bakan Selçuk: Çocuklarınızın şifrelerini bilin

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, '7 Mayıs Dünya Şifre Günü' nedeniyle Telegram kanalından yazılı açıklama yaptı.

Selçuk, Dünya Şifre Günü farkındalığına bazı önemli hatırlatmalarla katılmak istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Her ne kadar karşı çıksam da evde geçen günlerimizde çocuklarımızla sohbetimizde bile neredeyse anlık mesajlaşma uygulamalarını kullanır hale geldik, iyice dijitalleştik. Kimimiz cep telefonlarımızı adeta çocuklarımızla ortak kullanır oldu. Dinlenip soluklanabilmek için onları saatlerce telefonla baş başa bırakanlarımız olduğunu biliyorum. Sizlerden ricam, ne olur dijital ortamlarda çocuklarımızı yalnız ve savunmasız bırakmayalım"

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"ÇOCUKLARINIZIN ŞİFRELERİNİ BİLİN"



Paylaşımında bazı uyarılar içeren bir görsel de paylaşan Selçuk, çocukların Eğitim Bilişim Ağı (EBA), e-Okul gibi kullandığı uygulamaların şifrelerinin çok kısa olmamasına; şifrelerinin doğum tarihleri, ardışık rakam ve harflerden oluşmamasına özen gösterilmesini isteyerek, şunları kaydetti:



"Çocuklarınızın sosyal medya hesaplarının, cep telefonu ve tabletlerinin şifrelerini bilin. Çocuklarınıza şifrelerini ebeveynleri dışında kimseyle paylaşmamaları gerektiğini öğretin. Şifrelerinizi art niyetli kişilerin ulaşabileceği mecralara kaydetmeyin. Çocuklarınıza başkalarının cihazlarını kullanırken arama motorlarının ya da uygulamaların 'şifremi hatırla' sorusuna 'hayır' yanıtını vermeleri gerektiğini hatırlatın. Çocuklarınızın sizin bilgilerinizle alışveriş yapabileceği uygulamaları kullanmasını 'çocuk kilidi' özelliğini aktif hale getirme, mevzubahis hesaplarınızdan çıkış yapma gibi önlemlerle engelleyin"



'ŞİFRE YILDIZ' DEYİP DOLANDIRICIYA 103 BİN DOLARINI VERDİ