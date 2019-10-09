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Devlet korumasında yetişen 2 bin 183 genç kamu kurumlarına yerleşebilmek için yarın itibarıyla tercih yapabilecek...



Açıklamayı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptı.

Selçuk, Bakanlığa bağlı yurtlarda büyüyen ve kamuda istihdam hakkı kazanan gençlerin tercih işlemlerinin 10 Ekim 2019 tarihinde başlayacağını, 21 Ekim 2019 tarihinde saat 23.59’a kadar devam edeceğini söyledi.



Yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzunun 10.10.2019 tarihinde perşembe günü Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesinde yayınlanacağını belirten Bakan Selçuk, tercihlerin www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden yapılabileceğini, atamaların ise kura yoluyla gerçekleşeceğini söyledi.



Bakan Selçuk yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim düzeyinde 978, önlisans düzeyinde 140, lisans düzeyinde 133 ve ilköğretim düzeyinde 932 kadro ve pozisyon olmak üzere toplam 2 bin 183 kadro pozisyona yerleştirme yapılacağını belirtti.



"AİLEMİZİ BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ"



Bakan Selçuk, "Devlet korumasında büyüyen çocuklarımızın iş hayatına başlayarak ülkemizin kalkınması ve büyümesine katkı sağlaması son derece mutluluk verici. Evlatlarımızı kamuda istihdam ederek hayatlarını kolaylaştırmaya, umutlarını güçlendirmeye, ailemizi büyütmeye devam edeceğiz.” dedi.