Bakan Selçuk duyurdu: 399 şehit yakını ve gaziye atama

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399 şehit ve gazi yakını ile gazinin ataması yapıldı.



Açıklama, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi.



Bakan Selçuk, atamaların corona virüs tedbirleri kapsamında dijital ortamda noter huzurunda gerçekleştiğini bildirdi.



Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumlarının dikkate alındığını belirten Bakan Selçuk, 399 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına 48 kamu kurum ve kuruluşunda istihdam imkanı verildiğini ifade etti.



Bakan Selçuk, atananların 291’inin erkek, 108’inin de kadın olduğunu belirterek, atama tekliflerinin e-uygulama üzerinden personel talep eden kamu ve kuruluşlarına yapıldığını kaydetti.



“Ramazan Bayramı öncesinde atamaların gerçekleştirilmiş olması durumu daha da anlamlı kıldı" diyen Selçuk, Şehitlerimizi saygı, sevgi, rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Vatan için canını ortaya koyan kahramanlarımız ve ailelerimizin her zaman yanındayız. Biz ülkemiz için çalışan büyük bir aileyiz" diye konuştu.



Atama sonuçlarına bugün saat 17:00 itibarıyla https://kamusonuc.ailevecalisma.gov.tr/SorguSehitGaziAtama adresinden ulaşılabilecek.