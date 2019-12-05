Bakan Selçuk'tan Ceren Özdemir ve Şule Çet açıklaması

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde düzenlenene "Kadın Hakları ve Siyasette Kadın Paneli"ne katıldı.

Burada bir konuşma yapan Selçuk'un gündeminde iki kadın cinayeti vardı: Ceren Özdemir ve Şule Çet....

Bakan Selçuk, Türkiye'nin yakından izlediği Şule Çet davasının dün sonuçlandığını hatırlatarak, Bakanlık olarak, Şule Çet davasının tüm süreçlerini hassasiyetle ilk günden bu yana takip ettiklerini söyledi.



Selçuk, "Sanığa verilen cezanın toplumun adalet duygusunu zedelemeyen, kamu vicdanını rahatlatan bir karar olması için gerekçeli kararın bakanlığımıza mahkemece tebliğ edilmesinden sonra istinaf yoluna başvurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle itiraz edeceğiz" diye konuştu.



"Sanıkların aldıkları ceza hiçbir zaman kardeşlerimizi geri getirmiyor, Şule'yi de geri getirmeyecek" diyen Selçuk, ancak bu olaylardaki temel yaklaşımlarının yasalar nezdindeki adalet anlayışı ile insanların vicdanındaki adalet anlayışı arasındaki mesafenin kapanması şeklinde olduğunu o yüzden bu itirazın yapılmasını zaruri olarak görüldüğünü vurguladı.



BAKANLIK TAKDİR İNDİRİMİNE KARŞI

Mahkemeler takdiri indirimi uygularken özellikle masum çocuk ve kadınlara karşı canice ve toplum vicdanını yaralayacak şekilde işlenen suçlarda diğer herhangi bir suç gibi davranılmaması, toplumun sesine kulak verilmesi gerektiğini belirten Selçuk, toplumda infial oluşturan bu tür suçlarda Bakanlık olarak takdiri indirim sebeplerinin uygulanmamasından yana olduklarını ve müdahil oldukları bütün davalarda da takdiri indirim sebeplerinin uygulanması halinde mahkemece verilen kararlara karşı istinaf ve temyiz yoluna başvurarak itiraz edeceklerini vurguladı.



"EN YAKIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"



Ordu'da Ceren Özdemir'in katledilmesinin herkesi derinden yaraladığını dile getiren Selçuk, gözaltına alınan zanlının ifadesinde suçunu itiraf ettiğini hatırlattı.



Selçuk, "Biz de Bakanlık olarak olayı yakından takip etmeye devam ediyoruz. Açılacak dava süreçlerine de müdahil olacağız. Amacımız katilin en ağır cezayı alması yönünde." dedi.



Toplumda bütün çocukların, kızların ve kadınların daha rahat bir ortamda yaşayabilmelerini ve kendilerini güvende hissetmelerini istediklerini ifade eden Selçuk, bu konuda hem Adalet hem de İçişleri Bakanlığı ile istişare halinde olduklarını, üzerlerine düşen ne varsa yapmaya devam ettiklerini söyledi.



Bakan Selçuk, "İstiyoruz ki toplumsal farkındalıkla beraber kadına yönelik şiddet, çocuklara istismar, kadınların istismarı konusunda da farkındalık oluşturarak bir daha bu konuları hiç konuşmayalım, toplumu yaralayan bu olayları hiç yaşamayalım. Bu konuların en yakın takipçisi olacağımıza dair söz veriyoruz. Bir daha böyle acılar yaşamamayı canı gönülden diliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

