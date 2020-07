Bakan Selçuk'tan 'kadına şiddetle mücadele' paylaşımı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "şiddete karşı sıfır tolerans" vizyonuyla kadına yönelik şiddetle mücadelelerini kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.



Şiddeti bir insanlık suçu olarak gördüklerini, kimden ve nereden gelirse gelsin reddettiklerini vurgulayan Selçuk, "Devletimizin tüm kurumları ile eş güdüm içerisinde topyekün bir mücadele yürütüyoruz. Kültürümüzde ve inancımızda asla yeri olmayan şiddeti yok edebilmek için koruyucu ve önleyici tedbirlerimizi daha da yaygınlaştırarak, enerjimizi bu mücadeleye yoğunlaştırmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.



Selçuk, hukuk önünde, kadın veya erkek olmasına bakılmaksızın mağduru korumanın devletin asli görevi olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:



"Zira gerek iç mevzuatın gerek uluslararası sözleşmelerin nihai hedefi insanı yaşatmaktır. Hep beraber tek gayemiz Ayşe Paşalı, Münevver Karabulut, Özgecan Aslan, Şule Çet, Emine Bulut, Ceren Özdemir, Gamze Pala, Pınar Gültekin ve daha nice canlarımızı kıyılmadan koruyabilmek. Her insan evladının en biricik ve en değerli olduğuna dair merhameti aşılayabilmek.



Bu saikle, son 18 yıldır kadına yönelik şiddetle mücadele başta olmak üzere, kadınlarımızın hayatın her alanında aktif bir şekilde yer almaları için devrim niteliğinde düzenlemeleri hayata geçirdik. 81 ilde yaygınlaştırdığımız Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerimiz (ŞÖNİM) ve 145 kadın konukevimiz başta olmak üzere kurumsal kapasitemizi artırdık."



"KADINA ŞİDDET, İNSANLIĞA İHANETTİR"



Aileleri güçlendirmek ve kadınları korumak doğrultusunda hukuki altyapıyı daha da güçlendirecek her türlü yasal düzenlemeyi, toplumun değişen ihtiyaçları ve etki analizleri göz önüne alarak yapmayı sürdürdüklerini belirten Selçuk, şunları kaydetti:



"Bu bağlamda, geçtiğimiz 25 Kasım'da 5 Bakanlığımızın ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın katılımıyla ilk defa 75 maddelik geniş kapsamlı bir koordinasyon planını imza altına aldık. Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda, devlet olarak duruşumuz da tavrımız da dün olduğu gibi, bugün de son derece net: 'Kadına şiddet, insanlığa ihanettir.'



Ancak şiddetle mücadele yasama, yürütme ve yargı erklerinin yanı sıra tüm toplumun farkındalığını ve sorumluluğunu gerektiren bir zihniyet meselesidir. Bir seferberlik ruhuyla hareket etmemiz bu mücadelede başarılı olmamızın yegane yoludur. Kadına yönelik şiddetle mücadele, her türlü ideolojik bakış açısı ve siyasi mülahazanın dışında ve üstünde tutulması gereken temel bir insanlık meselesidir. Dolayısıyla, şiddeti uygulayanlar kim olursa olsun, 83 milyon tek yürek 'şiddete dur!' diyebilmeliyiz."



PINAR'IN ARDINDAN...