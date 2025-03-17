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Bakan Şimşek, ABD'li mevkidaşı Bessent ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik işbirliğinin daha da derinleştirilmesi konusu ele alındı.

Bakan Şimşek, ABD'li mevkidaşı Bessent ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre Bakan Şimşek, telefon görüşmesinde, Bessent'i yeni görevinden dolayı tebrik etti.

Görüşmede, her iki Bakan da ilk fırsatta yüz yüze görüşme konusunda mutabık kaldı. Bu çerçevede tarafların, nisan ayının son haftasında Washington DC'de düzenlenecek IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamda bir araya gelmesi bekleniyor.

Yaklaşık yarım saat süren telefon görüşmesinde, ile ABD arasındaki ekonomik işbirliğinin daha da derinleştirilmesi konusu ele alındı.

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