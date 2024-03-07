Bakan Şimşek duyurdu: Zorunlu afet sigortası geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ) düzenlenen Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’nın ödül törenine katıldı.

Programda, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, milletvekilleri, kurum müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler yer aldı.



"DEPREM HARİÇ, BÜTÇE AÇIĞINI KONTROL ALTINA ALDIK"



Bakan Şimşek, deprem harcamaları hariç, bütçe açığını kontrol altına aldıklarını aktararak, “’Düşük enflasyon öngörülebilirliği artırıyor. Enflasyonun düşmesi, aynı zamanda ülkemizin büyüme potansiyelini artıracak. Daha önemlisi gelir dağılımında adaleti sağlamak için önemli bir adım. Bu bir süreçtir, sabır gerektiriyor." dedi.

"Dünyada 100 tane enflasyon şoku incelenmiş 56 ülkede. Şok öncesine dönme süresi 3-4 yıl. Biz henüz programın başındayız. Yılın ikinci yarısından itibaren bu program sonuç vermeye başlayacak." diyen Şimşek, "Deprem nedeniyle bütçemizde ciddi açık oluştu. Deprem harcamalarımız devam ediyor. Deprem hariç, bütçe açığını kontrol altına aldık. Geçen yıl çok tedbir aldık’’ ifadelerini kullandı.



Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 2024'ün 3 ve 4’üncü çeyreğinde zorunlu afet sigortasını getirmeyi düşündüklerini ifade etti.

Deprem sigortasının kapsamının çok dar olduğunu, sadece binaları kapsadığını aktaran Şimşek, afet sigortasının ise bütün diğer riskleri de kapsamış olacağını vurguladı.