Bakan Şimşek: MASAK raporlarına kimsenin müdahalesi söz konusu olamaz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in MASAK Başkanlığı raporları ile ilgili yaptığı açıklamalara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Şimşek, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ana muhalefet partisi liderinin ithamlarına karşın devlet kurumlarının işleyişi hakkında açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur. Savcılık tarafından talep edilen MASAK raporları doğrudan savcılık makamına raporlanmakta olup, savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz konusu olamaz."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan MASAK raporuna tepki göstermişti.

Özel, İstanbul Maltepe'de düzenlenen mitingte Bakan Şimşek'i hedef alarak şu ithamlarda bulunmuştu:

"Mehmet Şimşek dünyada demokrat görünüyor ya o da bu darbenin bir parçasıdır. Mehmet Şimşek MASAK'a hazırlattığı darbe raporuyla bu darbenin ortağı, o cuntanın bir parçası olmuştur."