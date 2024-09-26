Bakan Şimşek: Uzun bir aradan sonra ilk defa yükümlülük yönetimi işlemi yaptık

Hazine ve Maliye Bakanı dış finansmana ilişkin iki yeni gelişmeyi duyurdu.



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Şimşek, “ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli 3,5 milyar dolar tutarında tahvil ihracını tamamladık. ABD Hazinesi benzer vadeli tahvili üzerine ilave prim farkı (spread) 2020 Şubat ayından bu yana ilk defa 300 baz puanın altına geriledi.” dedi.

"ANAPARA GERİ ÖDEMESİ 2035'E ÖTELENDİ"



Türkiye’nin uzun bir aradan sonra ilk kez yükümlülük yönetimi işlemi de yaptığını söyleyen Bakan Şimşek, “Bu kapsamda 2025 yıl sonuna kadar gerçekleşecek yaklaşık 1,9 milyar dolar anapara geri ödemesi 2035 yılına ötelendi.” ifadelerini kullandı.



Bakan Şimşek, “Böylece dış borç stokunun ortalama vadesi artarken itfa profili daha dengeli hale geldi. Tüm bu işlemler uluslararası yatırımcıların programımıza güvenini bir kez daha gösterdi.” dedi.