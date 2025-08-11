Bakan Şimşek'in acı günü: Cenaze programını paylaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ağabeyi Nazmi Şimşek, vefat etti. Şimşek, ağabeyinin cenaze namazının bugün Yalova'da öğle vakti kılınacağını bildirdi.

Bakan Şimşek'in acı günü: Cenaze programını paylaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ağabeyi Nazmi Şimşek hayatını kaybetti.

Şimşek, törenine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Şimşek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı.

"Aile büyüğümüz, değerli ağabeyim, baba yarım, ilkokul öğretmenim Nazmi Şimşek, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Bugün Yalova'da öğle namazını müteakip son vazifemizi ifa edeceğiz. Salı günü Batman'da, çarşamba günü Ankara'da taziyeleri kabul edeceğiz. Bu acı günümüzde yanımızda olan, arayan, soran ve yazan herkese gönülden teşekkür ediyorum."

