Bakan Şimşek’ten Batman Petrolspor kampına ziyaret

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman Petrolspor kampını ziyaret etti. Ziyaretin ardından Bakan Şimşek'e Batman Petrolspor forması hediye edildi.

Bakan Şimşek’ten Batman Petrolspor kampına ziyaret

Batman Petrolspor, yeni sezon hazırlıklarını Abant Milli Parkı yolu üzerinde bulunan otelde sürdürüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, beraberindeki Batman Valisi Ekrem Canalp, Bolu Valisi Erkan Kılıç ve Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile birlikte, 2'nci Lig ekibi Batman Petrolspor’un kampını ziyaret etti.

Bakan Şimşek, kampta teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelerek sohbet etti. Bakan Şimşek’e Batman Petrolspor’un formasını hediye edildi.

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