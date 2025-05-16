Bakan Şimşek'ten iddialara tepki: "Ekonomi programını hedef alan itibar suikast teşebbüsü"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hakkındaki iddialara sosyal medya paylaşımıyla yanıt verdi.

Bakan olmadığı dönemde Batman'da çekilen fotoğraflar ve Londra'da daha önce satın aldığı konut üzerinden bir algı operasyonu yürütüldüğünü söyleyen Bakan Şimşek, şeffaflık ilkesi gereği, açıklama yapma gereği duyduğunu kaydetti.

"HERHANGİ BİR TİCARİ FALİYET YOK"

Sosyal medyada "ihale kralı" olarak lanse edilen kişiyle herhangi bir ticari ortaklığı olmadığını kaydeden Bakan Şimşek, "Söz konusu kişiyle aynı karede yer aldığım görseller bakanlık görevinde olmadığım dönemde Londra ve Batman’da çekilmiştir." dedi.

Bakan Şimşek, "Bakan olmadığım Ağustos 2021’de İngiltere’de yalnızca konut alımı amacıyla Sayın Abdurrahman Reşitoğlu ile ortak kurulan şirketin başka herhangi bir ticari faaliyeti yoktur. Yalnızca konut alımı amacıyla ortak kurulan şirketin başka herhangi varlığı da yoktur." ifadelerini kullandı.

"MESNETSİZ İDDİALAR İTİBAR SUİKAST TEŞEBBÜSÜ"

Söz konusu konutun, bakan olduğu 3 Haziran 2023 tarihli mal beyanında yer aldığını kaydeden Bakan Şimşek, "Sadece birkaç fotoğraf ve edindiğim bir konut üzerinden ihalelere karışmışım gibi yapılan gerçek dışı haberleri kınıyorum." dedi.

"Tüm bu mesnetsiz iddialar, şahsımı ve başarıyla uygulamakta olduğumuz programı hedef alan bir itibar suikast teşebbüsüdür. Bu çabalar başarısız kalmaya mahkumdur." ifadelerini kullanan Şimşek, şöyle devam etti:

"Bu haber görünümlü senaryolar üzerinden itibarıma verilmeye çalışılan zararın tazmini için her türlü hukuki hakkım saklıdır."